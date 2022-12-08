В популярном месте отдыха во Владивостоке подходит к концу первый этап благоустройства

Сейчас здесь обустраивают два спуска к берегу. Фото: Анастасия КОТЛЯРОВА/администрация Владивостока

Во Владивостоке на набережной Спортивной гавани завершается первый этап благоустройства. Сейчас здесь укладывают брусчатку, обустраивают два спуска к линии берега, которые можно будет использовать в качестве амфитеатров. Подробнее об этом рассказали в пресс-службе мэрии.

Как поделилась главный архитектор Дирекции общественных пространств Лилия Гизятова, особенностью пешеходного пространства стала скрытая система ливневой канализации.

– Это позволило сделать зону променада более аккуратной, так как теперь здесь отсутствуют решетки. Кроме того, до 11 метров была расширена сама пешеходная часть. В ближайшее время начнется установка опор уличного освещения и малых архитектурных форм.

Пешеходную часть расширили до 11 метров. Фото: Анастасия КОТЛЯРОВА/администрация Владивостока

Кроме того, на набережной Спортивной гавани восстанавливают ряд металлических пластин с отпечатками лап полосатых хищников и названиями стран, где обитают эти млекопитающие. На место вернется и бронзовая скульптура тигрят.

Обновление набережной планируют завершить до конца ноября.

На набережной восстанавливают металлические пластины с отпечатками тигриных лап. Фото: Анастасия КОТЛЯРОВА/администрация Владивостока

Ранее набережную Спортивной гавани должны были открыть к сентябрю 2022 года, однако позже сроки перенесли на зиму. В пресс-службе Дирекции общественных пространств корреспонденту «Комсомольской правды – Владивосток» рассказывали, что ремонт хотят завершить до 15 декабря. На благоустройство популярного места отдыха ушло больше 138 миллионов рублей.

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