В 1992 году в Приморье проживало более 2,3 миллиона человек. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Приморский филиал органа федеральной статистики в очередной раз сообщил удручающие новости о жителях региона. Несмотря на динамичную рождаемость (за январь-сентябрь 2022 года родилось более 12,2 тысячи малышей), количество жителей края уменьшилось на 17471 человека. Общая численность населения на 1 октября 2022 года составила 1 миллион 845,5 тысячи жителей, сообщили в Приморскстате.

Учтены и другие важные демографические показатели. Количество родившихся за год, например, составило 8, 8 родившихся на 1000 человек. Это все-таки ниже общероссийского показателя, который колеблется от 9,3 до 9,7 родившихся.

Миграционная убыль выросла. В другие страны уехало 11,46 тысячи человек (больше прошлого года в 2,6 раза), в другие регионы – 15,37 тысячи (это число наоборот снизилось). Число прибывших в Приморский край из других регионов России за девять месяцев 2022 года составило 12,5 тысячи жителей (на 4,1% меньше, чем за соответствующий период 2021), из других стран — 6009 человек (меньше на 3,6%).

Скончались, к сожалению, более 21,4 тысячи человек. Это 15,4 умерших на 1000 жителей. Напомним, «Комсомолка» давно следит за отчетами органами. Но пока межквартальные исследования демонстрируют лишь отток населения.

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