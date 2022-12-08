Металлосборщики в Приморье обирают заводы

Мужчинам грозит серьезный срок. Иллюстрация из архива. Фото: Иван МАКЕЕВ

Двое приморцев решили обогатиться старым дедовским способом – сдачей металла. Материалы остаются ценными ресурсами, некоторые из них признаны стратегически важными. Но 37-летнему мужчине в Находке и его 21-летнего пособнику это не помешало. О воровстве сообщили в пресс-службе УТ МВД по ДФО.

Мужчины сговорились и продумали план, как проникнуть на территорию судоремонтного завода в Находке – не уточняется, какого именно. Пройдя к открытому складу временного хранения, фигуранты похитили около 50 килограммов обрезков медного кабеля. Похищенный лом молодые люди частями выносили с участка. Дальнейшая точка маршрута понятна – пункт приема лома цветных металлов.

Продать «железяки»удалось за двадцать тысяч рублей, а в сумме труд мужчин может обойтись в пять лет несвободы в колонии. По крайней мере, именно такое наказание грозит по части 2 статьи 158 УК РФ за кражу. Расследование завершено и направлено в суд.

Ранее «Комсомольская правда – Владивосток» рассказывала о незавидном положении рынка лома сбора черных и цветных металлов на Дальнем Востоке. Еще один интересный факт в том, что воруют медные кабели в Приморье в рекордных количествах.

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