Прокуратура проверит уже уволенного водителя автобуса, обматерившего пассажиров во Владивостоке

Транспортная компания ранее уволила водителя-скандалиста. Фото: Сергей БАЛАНОВ

Прокуратура Первомайского района во Владивостоке решила не оставлять без внимания популярную видеозапись, опубликованную в социальных сетях. На кадрах водитель маршрутного автобуса 13К, оставшийся не в восторге от замечания «не разговаривать по телефону» во время движения, обматерил пожилых женщин и заступившегося за них мужчину. Рулевого привлекут к административной ответственности, если это потребуется после проверки прокуратуры. Об этом сообщили в надзорном ведомстве.

Обвинители установили, что 6 декабря 24-летний водитель в районе Калинина, 8, призвал всех пассажиров, кто не согласен с «его условиями», покинуть автобус. Редакция вряд ли может привести цитаты мужчины – если применить к фразам цензуру, кроме звездочек показывать будет нечего. Один из мужчин заступился за женщин, которых водитель покрыл матом, но тоже был послан куда подальше.

– Указанные обстоятельства послужили основанием для вынесения прокурором Первомайского района Владивостока постановления о возбуждении дела об административном правонарушении по части 2 статьи 5.61 КоАП РФ (оскорбление в публичном выступлении, в отношении нескольких лиц. <...> Дело направлено в мировой суд, – сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Штраф может составить от трех до пяти тысяч рублей. Напомним, «КП» писала о незадачливом водителе накануне, 7 декабря. Он извинился на камеру, а транспортная компания, обслуживающая маршрут, уволила мужчину. Однако ходят слухи, что экспрессивного рулевого уже взял на работу другой общественный перевозчик.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Новогодняя радость в посылке. Делимся секретом, как удивить близких

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp)

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.