В Приморье мама погибшего участника СВО получила Орден Мужества, которым посмертно наградили ее сына

Мама Никиты Пляшкова. Фото: Администрация Уссурийска

Маме погибшего во время спецоперации приморца вручили Орден Мужества, которым посмертно наградили ее сына. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Как рассказали в пресс-службе администрации Уссурийского городского округа, награду получила мама Никиты Пляшкова – 21-летнего военнослужащего ракетно-артиллерийских войск. Торжественная церемония прошла на сцене театра имени В. Ф. Комиссаржевской.

Напомним, что в октябре в память о героическом поступке парня на стенах автомобильно-технического колледжа и школы №28 установили мемориалы.

Никита служил водителем ракетно-артиллерийских войск и погиб от ранения во время выполнения задач специальной военной операции. На протяжении трех часов он и его товарищи противостояли врагам, которые стреляли из минометов.

Церемонию открытия памятных досок посетила не только его мама, но и друзья, сослуживцы руководители и ученики образовательных учреждений, представители власти.

Имя приморца занесли в книгу бессмертной славы и доблести.

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