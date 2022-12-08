Дума Владивостока приняла бюджет на 2023 год и ближайшие три года

Большинство депутатов устроил план бюджета. Фото: Администрация Владивостока

Комитет по бюджету, налогам и финансам думы Владивостока рекомендовал депутатам принять проекта бюджета округа на ближайшие три года. В итоге большая часть законодателей согласилась, финансовый документ утвердили во втором и третьем чтении на заседании 8 декабря, сообщили в мэрии.

Итоговый проект, напомним, был рассмотрен в общественных слушаниях. Участвовали руководители управлений администрации, заместители мэра. В бюджет на 2022 год внесут очередные корректировки: доходы и расходы вырастут на 109,7 миллиона рублей за счет трансфертов из краевой казны Приморья. Предполагается, что эти деньги пойдут на стадион «Авангард», многоуровневые парковки и другое, на мероприятия в честь памяти о военнослужащих, погибших в СВО. Все это закреплено в МПА от 9 декабря. Всего в этом году казна городского округа получила 24,9 миллиарда рублей, а потратит 24,82, закрыв финансовый год с вероятным профицитом.

Итоговый документ бюджета на 2023 год предусматривает 24 миллиарда 704 миллиона рублей в своей расходной части. Более 70 % этой суммы в следующем году направят на реализацию приоритетных для жителей города направлений. Это, преимущественно, расходы на развитие образования, социальные льготы, строительство школ и детское питание.

– В сравнении с бюджетом Владивостока 2022 года рост составил около 5 миллиардов рублей, а за последние шесть лет увеличение наблюдается более чем на 13 миллиардов рублей, – рассказали в мэрии.

Как уже писала «КП», приоритетными, помимо образования, останутся сферы национальной экономики, ЖКХ. В 2023 году на заложенные средства в городе будет реализовано 19 муниципальных программ: «Развитие образования города Владивостока» – 13,3 миллиарда рублей и «Развитие, содержание улично-дорожной сети и благоустройство территории Владивостокского городского округа» – 2,8 миллиарда, «Архитектура, землеустройство, жилище и строительство в городе Владивостоке» – 1,39 миллиарда. В последующие два года планируется постепенный рост этих расходов наряду с увеличением доходов.

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