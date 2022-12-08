Представители «Восточного Порта» стали победителями первенства Приморья по настольному теннису

Фото: АО «Восточный Порт»

Михаил Бутылёв и Михаил Иванов – представители АО «Восточный Порт» – триумфально выступили на первенстве Приморского края по настольному теннису, на двоих завоевав 4 золотые и 1 серебряную медали. Соревнования, проходившие во Владивостоке, собрали более сотни сильнейших теннисистов со всех уголков Приморья: среди них за победу боролись 7 спортсменов-перворазрядников, 5 кандидатов в мастера спорта и 4 мастера спорта.

В личном первенстве оба «восточника» обыграли всех своих соперников. В итоговом матче победа оказалась на стороне Михаила Бутылёва – 3:2. В парном разряде оба Михаила выиграли у многих опытных мастеров пинг-понга, а в финале нанесли поражение сильной паре из Владивостока. Также Михаил Иванов смог завоевать «золото» турнира в смешанном первенстве, выступая дуэтом с Виолеттой Сафиной из краевого центра.

Фото: АО «Восточный Порт»

Поддержка спорта является одним из приоритетных направлений социальной политики АО «Восточный Порт». Его сотрудники достойно представляют компанию на соревнованиях различного уровня, добиваются высоких результатов и прославляют своими достижениями родное предприятие.

В свою очередь, Фонд «Восточный Порт» поддерживает развитие спорта в НГО в рамках реализации программы социального развития «Спорт». Цель программы – сделать занятия детским и любительским спортом доступными для каждого жителя Находкинского городского округа.

Фото: АО «Восточный Порт»

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