В Приморском крае в два раза выросло количество желающих служить по контракту в Минобороны России

Теперь желающие могут заключить контракт от 18 лет и старше. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

С начала 2022 года вступить на службу по контракту в Восточном военном округе изъявили желание более 1,5 тысяч добровольцев. Это в два раза превышает показатели прошлого года.

Специалисты связывают это с тем, что в начале текущего года изменились возрастные ограничения. Теперь желающие могут заключить контракт от 18 лет и старше. Исключение – пенсионный возраст. Также для того, чтобы вступить в накопительно-ипотечную систему обеспечения жильем, нужно подождать не шесть лет, а всего три года.

Кроме того, с ноября установлена новая единовременная денежная выплата в размере 195 тысяч рублей для тех, кто заключил контракт на один год и более. Для жителей других стран, которые приняли решение поступить на военную службу по контракту, предусмотрели возможность получить гражданство Российской Федерации без соблюдения условий и предоставления вида на жительство.

Начальник пункта отбора граждан на военную службу по контракту Восточного военного округа по городу Владивостоку, подполковник Андрей Петров сообщил, что военнослужащие имеют множество социальных льгот, включающих гарантированное медицинское обеспечение, а также высокое денежное довольствие. Минимальные сроки для выхода на пенсию военнослужащих по контракту составляют 20 лет, а учитывая службу на территории Приморского края, где сроки исчисляются один год за полтора, достаточно прослужить около 13 лет.

Напомним, на территории Приморского края работают два пункта отбора на контракт. Во Владивостоке по адресу улице Верхнепортовая, 12а. И в Уссурийске на улице Лермонтова, 24. Документы можно подать через военные комиссариаты по месту жительства или удаленно через сайт Минобороны России или интернет портал «Госуслуги».

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