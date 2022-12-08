В Приморье построят новый агропарк

«Легендагро Приморье» работает в области растениеводства с 2018 года. Фото: Игорь НОВИКОВ/правительство Приморского края

Капитальные вложения более 5 миллиардов рублей и не менее 400 новых рабочих мест. Все это появится в Приморье благодаря инвестиционному проекту по строительству российско-китайского агропарка на территории Приморского края. Соответствующее соглашение о намерениях подписали губернатор края Олег Кожемяко и председатель совета директоров компании «Легендагро» Жэнь Цзяньчао.

Компания построит в Приморье зерновой терминал, а также завод по переработке сои и риса. Планируется, что сельхозпроизводители края будут экспортировать продукцию на рынки АТР с максимальной выгодой.

«Легендагро Приморье» работает в области растениеводства с 2018 года. За это время она много добилась и теперь планирует развивать бизнес, увеличивать посевные площади и объемы экспорта.

Правительство региона поддерживает инвестиции в переработку сои. Олег Кожемяко подчеркнул, что новый проект – это дополнительные возможности для местной экономики.

– Зерновой терминал позволит приморским сельхозпроизводителям активнее поставлять свою продукцию на рынки Азии. Мы готовы вас поддержать и сделать так, чтобы этот проект был запущен в ближайшее время. Его первые основы уже можно заложить на Восточном экономическом форуме в 2023 году, – обозначил глава региона.

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