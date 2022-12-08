Виадук у Clover House на Семеновской во Владивостоке демонтируют до Нового года

Популярный переход двумя месяцами ранее признали ненужным. Фото: Администрация Владивостока

Подрядная организация «Енисей» планирует завершить демонтаж виадука на Семеновской во Владивостоке до Нового года. Популярный переход двумя месяцами ранее признали ненужным. Руководитель работ от компании-подрядчика Дмитрий Новоселов рассказал, какие трудности вызвала борьба с надземным переходом. Его процитировали в пресс-службе администрации Владивостока.

– На сегодняшний день выполнены основные работы по демонтажу витражных конструкций перехода, лестничных маршей напротив торгового центра, переносу сетей и их переподключению, – рассказал Новоселов, – Случай [с переходом на Семеновской] для нас оказался действительно необычным. Часть балки, примыкающая к зданию, держит ригельные стойки витража и залита большим слоем бетона. В связи с этим вытащить балку пока не представляется возможным.

Именно поэтому специалистам пришлось дополнительно убирать более 8 тонн бетона. Окончательно «разберутся» с проблемной частью виадука до конца рабочей недели или в начале следующей. Стоит отметить, работы на объекте будут вести ночью, чтобы не мешать движению транспорта. В целом, подрядчик надеется успеть завершить демонтаж по плану – до конца декабря – как и было обещано.

Состояние бесполезного перехода было признано едва ли не аварийным. Специалисты решили снести сооружение, демонтаж начался в середине ноября. На тот момент в участке дороги под виадуком уже оборудовали наземный пешеходный переход. Что насчет торгового центра, к которому прилегает виадук, то он ушел с молотка в сентябре 2022 года. Новый владелец пока не проводил ребрендинг Clover House.

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