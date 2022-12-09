Согласно ряду многолетних наблюдений, обычно погода во Владивостоке 9 декабря была холодной.
Фото: Максим КАВАЛЕРОВ
В пятницу, 9 декабря, Приморье окажется во власти поля повышенного атмосферного давления. Синоптики обещают краю день без осадков, ветер слабый до умеренного, а температура воздуха до 3 градусов тепла. Об этом сообщает портал «Примпогода». Подробности в материале «Комсомольской правды-Владивосток».
В дальневосточной столице малооблачно и без осадков, умеренный ветер возьмет направление с запада, температура воздуха около 0°C.
В соседнем Уссурийске также слабый до умеренного ветер и немного облачно, а температура здесь сегодня около 0 градусов.
В Находке и вовсе еще теплее – 1-3 градуса со знаком плюс. Ветер слабый и малооблачно.
Согласно ряду многолетних наблюдений, обычно погода во Владивостоке 9 декабря была холодной. Синоптики говорят, что самая минимальная температура фиксировалась в 1985 году и составила −23,4 °С. Максимальная температура воздуха +6,4 °С отмечалась в 1939 году.
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