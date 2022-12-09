Согласно ряду многолетних наблюдений, обычно погода во Владивостоке 9 декабря была холодной. Фото: Максим КАВАЛЕРОВ

В пятницу, 9 декабря, Приморье окажется во власти поля повышенного атмосферного давления. Синоптики обещают краю день без осадков, ветер слабый до умеренного, а температура воздуха до 3 градусов тепла. Об этом сообщает портал «Примпогода». Подробности в материале «Комсомольской правды-Владивосток».

В дальневосточной столице малооблачно и без осадков, умеренный ветер возьмет направление с запада, температура воздуха около 0°C.

В соседнем Уссурийске также слабый до умеренного ветер и немного облачно, а температура здесь сегодня около 0 градусов.

В Находке и вовсе еще теплее – 1-3 градуса со знаком плюс. Ветер слабый и малооблачно.

Согласно ряду многолетних наблюдений, обычно погода во Владивостоке 9 декабря была холодной. Синоптики говорят, что самая минимальная температура фиксировалась в 1985 году и составила −23,4 °С. Максимальная температура воздуха +6,4 °С отмечалась в 1939 году.

ПО ТЕМЕ

В предстоящие выходные в Приморье похолодает до -31°C

Синоптики подробнее рассказали о прогнозе погоды (подробнее...)

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Новогодняя радость в посылке. Делимся секретом, как удивить близких

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp)

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.