Двум «черным лесорубам» из Приморья вынесли приговор

Законодательством Российской Федерации предусмотрена административная и уголовная ответственность за незаконную рубку. Фото: УКЛАДОВ Егор

Двоим жителям Михайловского района Приморья вынесены обвинительные приговоры за незаконную рубку деревьев. Об этом сообщает пресс-служба УМВЛ России по Приморскому краю. Подробности в материале «Комсомольской правды-Владивосток».

Еще в июле 2021 года 41-летний подсудимый, вооружившись предварительно бензопилой, выехал на личном авто марки «ЗИЛ» в лесной массив. Конечно же, мужчина знал, что незаконная рубка лесных насаждений на территории Российской Федерации запрещена, но пренебрег этим. В Глуховке, Уссурийский район, мужчина срубил четыре сырорастущих дуба и причинил этим экологический ущерб государству на сумму 285 988 рублей, а это, между прочим, расценивается как особо крупный размер.

Одно из уничтоженных деревьев. Фото: УМВД России по Приморскому краю

Уже в январе 2022 года почти при схожих обстоятельства второй 51-летний подсудимый также на личном авто марки «УАЗ» поехал в тот же лес в Глуховке и срубил три дерева породы ясен и береза. Он нанес ущерб на сумму 202 199 рублей, что также является особо крупным размером.

По мотивам этих двух историй следственное подразделение отдела МВД России по Уссурийску завело уголовные дела – незаконная рубка лесных насаждений в особо крупной размере. Оба фигуранта в процессе следствия вину признали в полном объеме. Чуть позже суд рассмотрел материалы уголовных дел и признал «черных лесорубов» виновными.

Первому назначено наказание в виде условного лишения свободы на срок 1 год и 10 месяцев с испытательным сроком в полтора года, а также удовлетворен иск на сумму, равную оцененному ущербу.

Второму подсудимому, 51-летнему фигуранту, суд назначил наказание в виде условного лишения свободы на 2 года с испытательным сроком 1 год и 6 месяцев. Ему также предстоит возместить причиненный лесному фонду ущерб.

Оба приговора вступили в законную силу.

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