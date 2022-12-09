В полиции рассказали подробности массовой аварии с джипом в Приморье

Машины разбиты в хлам. Фото: УМВД России по Приморскому краю

Госавтоинспекция Фокино установила подробности ДТП с участием внедорожника. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Приморскому краю. Подробности в материале «Комсомольской правды-Владивосток».

ДТП произошло на 89 километре трассы Артем-Находка-порт Восточный. Водитель автомобиля Toyota Vanguard, 45-летний мужчина, двигался со стороны Находки, когда вдруг по каким-то причинам не справился с управлением своего транспорт и буквально на полном ходу влетел в Toyota Land Cruiser Prado, который в этот момент двигался в попутном направлении.

Удар был такой силы, что внедорожник сначала подлетел, воткнулся «мордой» в асфальт, а после завалился набок. Джип отбросило на полосу встречного движения, где в этот момент ехал авто марки Mazda, двигающийся в сторону Находки.

В пресс-службе ведомства сообщили, что травмы получила 75-летняя пенсионерка – пассажирка Toyota Land Cruiser Prado. Прибывшие к месту аварии медики оказали ей помощь прямо на дороге. В дальнейшем лечении она не нуждается.

Теперь разбираться в произошедшем предстоит компетентным органам.

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