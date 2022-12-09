Городской автобус в Артеме наехал на пешехода

До пешеходного перехода старушка не дошла всего 20 метров. Фото: УМВД России по Приморскому краю

ДТП с участием пешехода и авто произошло в Артеме. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Приморскому краю. Подробности инцидента – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Все случилось на Октябрьской. 37-летний водитель автобуса № 9 двигался со стороны Кооперативной. В этот момент дорогу не по пешеходному переходила 67-летняя женщина, которая угодила под колеса габаритного транспорта. В ведомстве отметили, что до «зебры» пенсионерка не дошла примерно 20 метров. Как итог – жительница Артема получила травмы различной степени тяжести, и медики доставили ее в лечебное учреждение.

По факту ДТП проводится административное расследование. Фото: УМВД России по Приморскому краю

В полиции уточнили, что стаж вождения шофера автобуса составляет 19 лет. За 2022 год его один раз привлекали к ответственности – за превышение скоростного режима. В момент аварии в салоне авто находились восемь пассажиров, никто из них не пострадал.

– По факту ДТП проводится административное расследование, – прокомментировали в УМВД.

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