«Решето сделаю»: пожилой мужчина во Владивостоке решил коммунальные проблемы огнестрелом

Фото: принтскрин видео, социальные сети

Во Владивостоке пожилой мужчина прогнал соседа с помощью огнестрела – речь о популярной «Сайге». Видеозапись появилась в социальных сетях. Предположительно все произошло на Красного Знамени, 114. Полиция Владивостока ведет проверку.

Как рассказали местные жители, конфликт разросся из-за спорной ситуации с отоплением. Хозяева одной из квартир перекрыли его по стояку снизу, автор видео пришел узнать, что произошло и получали ли жильцы предписание от управляющей компании на устранение нарушений. Молодой человек позвонил в домофон, постучал в двери, но разговора с ним никто не желал. Тогда он решил выключить свет в квартире.

Однако на этом история приобрела совершенно иной поворот. Автор видео, вероятно, перепутал рубильник в щитке, на лестничную клетку вышла женщина из соседней квартиры, а затем и ее сожитель – с оружием «Сайга». Судя по видео, пожилой мужчина грозился, что сделает решето из молодого человека, если тот не уйдет.

Редакция обратилась в полицию. В пресс-службе ГУВД Владивостока рассказали, что организована проверка. Устанавливаются причастные лица.

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