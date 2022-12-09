Масштабная модернизация теплосетевого комплекса Новошахтинского городского поселения Приморья начнется в 2023 году

Фото: пресс-служба Примтеплоэнерго

Для надежного и качественного теплоснабжения жителей Новошахтинского городского поселения Приморья Примтеплоэнерго в рамках концессионного соглашения в 2023 году планирует приступить к масштабной модернизации теплосетевого комплекса территории.

Как сообщил главный инженер КГУП «Примтеплоэнерго» Вячеслав Бабич, поэтапно будут проведены работы по капитальному ремонту здания котельной, основного и вспомогательного оборудования, а также заменены магистральные и внутриквартальные сети поселения протяженностью свыше 10 километров. Общая стоимость проекта составит порядка 420 миллионов рублей.

В ходе работ для прокладки внутриквартальных тепловых сетей планируется использовать современные полиэтиленовые предизолированные трубы с длительным периодом эксплуатации – свыше 50 лет.

– Данный материал почти полностью исключает теплопотери при транспортировке тепловой энергии, а также надежен и удобен в эксплуатации, – рассказал Вячеслав Бабич.

– Учитывая высокий износ системы теплоснабжения Новошахтинского городского поселения: котельная эксплуатируется свыше 30 лет с общим износом оборудования около 80% и износом тепловых сетей – порядка 75%, объемов плановых ремонтных программ предприятия недостаточно для кардинального обновления инфраструктуры поселения. В связи с этим разработана инвестиционная программа полной модернизации теплосетевого комплекса в рамках концессионного соглашения с привлечением заемных средств, – уточнил главный инженер Примтеплоэнерго.

Данные меры позволят исключить возникновение нештатных ситуаций при прохождении отопительных периодов и значительно улучшить качество предоставляемых предприятием услуг для более чем семи тысяч жителей поселения.

Напомним, что в период со 2 по 4 декабря текущего года из-за сбоя в системе сжигания топлива на котельной № 1/31 были существенно снижены параметры теплоносителя, которые привели к снижению температуры в домах жителей поселения.

В настоящее время котельная Новошахтинского городского поселения работает в штатном режиме с нормативным соблюдением всех параметров. Абонентам поселения, где не установлены счетчики тепловой энергии, будет сделан перерасчет оплаты услуг за период, в котором теплоснабжение предоставлялось не в полном объеме. Сумма перерасчета будет отражена в квитанциях в январе.

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