«Пусть родители полюбуются»: вопиющий поступок школьников из Приморья попал на видео

Что стало причиной конфликта, неизвестно. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В одном из крупных городов Приморья группа школьников побила подростка. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Произошло все в Уссурийске у ДК «Дружба». Видео с избиением подростка попало в социальные сети. Неизвестно, что хотели от него школьники, но судя по кадрам, они что-то искали в его карманах. Ругательствами ребята не ограничились, они стали толкать, пинать и бить юношу кулаками.

– Не знаю, можно такое выкладывать или нет. Пусть родители полюбуются, – пишет приморец, поделившийся роликом.

В пресс-службе УМВД по Приморья рассказали, что никакие заявления после случившегося не поступали, но инспекторы по делам несовершеннолетних проводят проверку. Сотрудники полиции выясняют, кто причастен к конфликту.

Напомним, что «Комсомолка» уже писала о по-настоящему жуткой ситуации, когда подростки избили школьницу. На одного из участников завели уголовное дело.

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