Об экологии доступно: как приморские активисты просвещают местных жителей

Видео просмотрели не только приморцы, но и жители Хабаровска, Новосибирска. Фото: vk.com/rsbor_vl.

В рамках международной премии #МЫВМЕСТЕ участники «РазДельного сбора Владивосток» выпустили 24 видео на тему экологии. Количество просмотров уже перевалило за два миллиона, также с ними ознакомились жители Хабаровска и Новосибирска. «Комсомольская правда – Владивосток» пообщалась с куратором проекта Софьей Вавиловой, чтобы узнать, как создавались ролики, помогают ли они привлечь внимание людей к важности переработки вторичного сырья.

Как рассказала Софья, премия #МЫВМЕСТЕ проходит раз в год, в 2021 году девушка выиграла грант, который выделила на экологическое просвещение в социальных сетях. Команда проекта и добровольцы разрабатывали концепцию будущих роликов, писали сценарий и организовывали съемки. На полученные деньги оплачивалась работа оператора, аренда помещения, покупка реквизита, а также таргетированная реклама.

Ролики посвящены экологии, в них участники проекта рассказывают про разные темы: пищевые отходы, оранжевые контейнеры для вторичного сырья и многое другое.

– Мы получили хороший отклик от аудитории. За этот год повестка по раздельному сбору стала активнее продвигаться среди компаний, регоператор установил еще больше контейнеров. Экологическая грамотность жителей Приморского края повышается и, уверена, продолжит расти.

Ознакомиться с роликами можно «ВКонтакте» в разделах «Видео» и «Клипы».

КСТАТИ

На Чукотке муниципальные штабы проекта #МЫВМЕСТЕ созданы во всех районах и городских округах. Больше 450 добровольцев занимаются активистской деятельностью: собирают гуманитарные грузы военнослужащим и мобилизованным, оказывают юридические и психологические консультации, помогают доставить бойцам письма от детей.

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