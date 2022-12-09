Во Владивостоке построят новые стадионы и спортплощадки, на это направят больше 350 миллионов рублей

Архив «КП». Фото: Алексей БУЛАТОВ

Бюджет столицы Приморья на 2023 год распределен между разными программами, и одна из них – «Развитие образования города Владивостока». По словам главы города Константина Шестакова, больше 50 % от общей суммы планируется потратить на развитие сферы образования – а это более 13 миллионов рублей.

Жителей Владивостока особо беспокоил вопрос пришкольных стадионов – как отмечает мэр, этот запрос был одним из самых частых.

– Благодаря поддержке губернатора Олега Кожемяко в муниципальном бюджете на следующий год дополнительно предусмотрено на развитие спорта 374 миллиона рублей. На эти деньги мы сможем отремонтировать уже имеющиеся школьные площадки, а также создать новые, – подчеркнул Константин Шестаков.

Выделенные средства пойдут также на содержание школ, зарплаты и стимулирующие выплаты для учителей, ремонт старых образовательных учреждений и строительство новых, например, в микрорайонах Патрокл и Снеговая Падь. Также в бюджете заложили 152 миллиона рублей на ремонт теневых навесов в детских садах и установку новых архитектурных форм для досуга дошкольников.

Напомним, 8 декабря дума Владивостока приняла бюджет на 2023 год и ближайшие три года. Расходная часть бюджета на следующий год – 24 миллиарда 704 миллиона рублей. Приоритетными, помимо образования, останутся сферы национальной экономики и ЖКХ.

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