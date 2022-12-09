Приморцы стали чаще встречать Новый год с семьей

Уже решили, где встретите Новый год? Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

О том, где и с кем праздновать новый год люди задумываются чуть ли не за несколько месяцев до празднества, а кого-то этот вопрос начинает волновать чуть ли не за пару дней. Но традиция остается почти неизменной, чаще всего жители Приморья и всей страны считают этот праздник семейным. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob опросил 1600 человек из всех округов страны и узнал, сколько человек встретят Новый год в одиночестве, кто чаще всего сидит под бой курантов на работе, а кто и вовсе сидит в обнимку с питомцем.

Провожать уходящий год на работе чаще всего приходится мужчинам, такой результат показал 10% опрашиваемых против 2% среди женщин. 3 из 4 жителей Российской Федерации, а это 77% из всего числа участников опроса, планируют встретить Новый год в родных стенах с близкими людьми. Это по-прежнему самый популярный формат новогоднего торжества.

По 2% россиян отметят наступление 2023 года в гостях или в поездке, 1% – в деревне или на даче. Еще 3% назвали другие варианты: за границей, на улице, в ресторане и так далее. В одиночестве проведут новогоднюю ночь 12% людей. Вдвоем с любимым человеком – 3%. Столько же опрошенных собираются праздновать с коллегами по работе. 2% встретят Новый год с друзьями, а 1% – с четвероногим другом.

По сравнению с прошлым годом люди стали чаще встречать самую волшебную ночь в году дома с семьей. При этом отмечают праздник с семьей чаще женщины (79% против 65% среди представителей сильного пола), в одиночестве – мужчины (14% против 9% среди женщин).

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