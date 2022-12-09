В Снеговой Пади во Владивостоке появится парк отдыха с детской и спортивной площадками

С 2010-го и по сей день в бывшем лесу активно растут жилые комплексы. Фото: Администрация Владивостока

Во Владивостоке представили концепцию развития сопки в микрорайоне Снеговая Падь. Благодаря жителям города, которые проголосовали за развитие территории, в следующем году там может появиться парк отдыха с многофункциональными площадками, сообщает «КП – Владивосток».

По словам главного архитектора Дирекции общественных пространств Лилии Гиззятовой, обсуждения проекта состоялись в рамках второго этапа. Ранее проходило анкетирование, в котором приняли участие более 600 человек. Большинство участков опроса выразили мнение, что будущая концепция должна сохранить естественность и природу этого места.

Автор архитектурной модели Виктория Саляхова назвала главной задачей сохранить «зеленые легкие» микрорайона, чтобы рекреационный кластер сочетался с локацией для общественной жизни. Она сообщила, что в прошлом на сопке располагалась железнодорожная станция «Снеговая», затем появились оружейные склады Тихоокеанского флота. В 1992 году на объекте вспыхнул пожар, пришлось эвакуировать более 100 тысяч человек.

Помимо приведенных выше объектов, здесь установят арт-объекты. Фото: Администрация Владивостока

С 2010 и по сей день в бывшем лесу активно растут жилые комплексы, хотя владивостокцы неоднократно выступали против такой застройки. Собственно, до сих пор Снеговая Падь не оборудована зоной для досуга и прогулок, поэтому на ней предполагается создать видовые, пространства для тихого отдыха и общения, а также детскую площадку из природных материалов. В том числе новую рекреацию обеспечат спортивной инфраструктурой: воркаут-площадками и свободным пространством для групповых занятий.

Помимо приведенных выше объектов, здесь установят арт-объекты, малые архитектурные формы, пешеходные дорожки и уличное освещение.

Горожане могут внести корректировки и свои предложения в проект, которые будут учтены. Сделать это можно на сайте Дирекции общественных пространств Владивостока.

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