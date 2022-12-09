Туристы из Приморья стали чаще путешествовать на Северный Кавказ

Приморцы любят путешествовать на Северный Кавказ. Фото: Shutterstock

Гости северокавказских республик в 2022 году охотно делились впечатлениями при помощи мобильного интернета и голосовой связи. Делать это стало легче после расширения сети LTE в популярных туристических местах региона. Специалисты МегаФона подсчитали, какие именно локации больше всего впечатлили путешественников.

Северный Кавказ остается одним из востребованных вариантов для путешествий у жителей Приморья, причем в этом году интерес туристов к этому направлению вырос на 35%. Согласно обезличенным данным по мобильной активности в сети МегаФона, с января по ноябрь 2022 года полюбоваться горными красотами отправились почти 12 тысяч абонентов оператора из Приморского края. Наибольшей популярностью у жителей региона пользуются Ставрополь и Дагестан.

Самый популярный курорт

Поселок Домбай в Карачаево-Черкесии уверенно лидирует по числу туристов. Только в первый месяц года горными вершинами здесь любовались свыше 120 тысяч абонентов МегаФона. Снежные склоны традиционно привлекают любителей горных лыж и сноуборда, поэтому такая активность в период зимних каникул вполне объяснима. На второй строчке по популярности курорты Кавказских Минеральных Вод. Например, на берегах Железноводского озера только в июле прогуливались почти 100 тысяч человек, в основном гостей из других регионов страны.

Не описать словами

На склоне горы Чегет в Кабардино-Балкарии путешественники дольше всего говорили по телефону. В среднем абонентам необходимо было пять с половиной минут, чтобы выразить свои впечатления от горных пейзажей. А в местечке Медовые Водопады в Карачаево-Черкесии на телефонные беседы тратили около пяти минут – это второе место по этому показателю в СКФО. Суммарно в туристических местах Северного Кавказа в 2022 году проговорили порядка 4,5 миллиона минут. Для сравнения, этого достаточно, чтобы 1700 раз прочитать вслух роман «Война и мир».

Онлайн-впечатления

Сулакский каньон в Дагестане стал лидером по объему интернет-трафика на одного пользователя. Завораживающие красоты этого места не оставили шансов другим курортам. Здесь туристы в среднем расходовали свыше 320 Мб мобильного интернета – это 100 выложенных в социальные сети фото или пятиминутное видео с красотами каньона. Вторую строчку в этой номинации занимает Куртатинское ущелье в Северной Осетии с результатом 290 Мб на одного человека.

Выше всех

В октябре этого года инженеры МегаФона установили на склоне Эльбруса в Кабардино-Балкарии уникальную базовую станцию. Она расположена на отметке 3890 метров над уровнем моря и является самой высокогорной не только в России, но и в Восточной Европе. Чаще других мобильной связью на рекордной высоте пользуются гости из Москвы и Московской области, далее в порядке убывания жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также Ставропольского края.

Туристы всегда на связи

С начала 2022 года инженеры МегаФона установили дополнительное оборудование LTE в знаковых туристических местах Дагестана, Северной Осетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и Ставрополья. После запуска новых базовых станций средняя скорость мобильного интернета здесь выросла до 15-30 Мбит/с, а максимальная – до 75 Мбит/с. Такие показатели позволяют путешественникам делиться фото- и видеовпечатлениями с подписчиками в социальных сетях, вести прямые эфиры из самых красочных точек Кавказа.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp)

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.