Во Владивостоке подвели итоги конкурса «Волонтер года – 2022»

На протяжении года конкурс проводил МКУ «Молодежный ресурсный центр». Фото: Максим ДОЛБНИН/администрация Владивостока

Мэр Владивостока Константин Шестаков вручил награды победителям конкурса «Волонтер года – 2022». Также на мероприятии присудили премию «Доброволец года», победители получили по 15 тысяч рублей. Итоги подвели 8 декабря.

Глава города отметил, что в столице Приморья волонтерское движение – яркий пример для всех поколений. Ведь люди от чистого сердца помогают реализовать значимые проекты, неважно будь то спортивные мероприятия, праздничные события или оказание помощи семьям мобилизованных приморцев.

На протяжении года конкурс проводил МКУ «Молодежный ресурсный центр» при поддержке управления по делам молодежи администрации Владивостока. Директор центра Антон Шумейко рассказал, почему подобные мероприятия так важны.

– Наш конкурс направлен на развитие и поддержку добровольчества во Владивостоке. Хочется, чтобы люди, которые участвуют в волонтерском движении, делились своим опытом, просвещали молодежь города и края. Мы стараемся расширять социальную активность и самореализацию учащейся и работающей молодежи, волонтеров разных поколений.

Как рассказали в пресс-службе администрации, конкурс предусматривает несколько номинаций. В категории «Ударник года» отличились Маргарита Кузнецова, Анастасия Брылева, Любовь Ештокина, Захар Сошников и другие. А в номинации «Молоды душой» Антонина Скороходова и Людмила Чернецкая. «Добровольцами года» стали Алексей Пономарев, Екатерина Харисова, Анастасия Курикалова, Алиса Кузнецова, Арина Бобкова, Анна Андронюк, Ярослав Салатов, Артем Купчик и другие. Обладатели премии получили по 15 тысяч рублей как поощрение за свой труд.

Напомним, ранее «Комсомолка» рассказала о том, как во Владивостоке прошло награждение волонтеров мероприятия «Поезд Победы». Участники поделились эмоциями и рассказали об одном из лучших, по их мнению, патриотических проектов.

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