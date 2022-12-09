Во Владивостоке две серьезные аварии омрачили пятничный вечер

Авария на участке с Третьей рабочей до Нейбута. Фото: Telegram-канал @dpskontrol_125rus.

Мощная авария сковала дорогу на одной из улиц в столице Приморья. Подробности – в материале «Комсомольской правде – Владивосток».

По информации очевидцев, ДТП произошло на участке с Третьей рабочей до Нейбута. Из-за этого в районе Адмирала Юмашева, 40, движение встало колом. Как поделились приморцы в социальных сетях, водитель Subaru Forester хотел повернуть налево, в это же время с прилегающей территории выезжал Toyota Harrier. Машинам не удалось избежать столкновения, обе получили серьезные повреждения.

Другая авария произошла в районе мусоросжигательного завода. По информации жителей города, хозяин Toyota RAV4 выезжал со второстепенной дороги и не пропустил Toyota Noah. Одному из автомобилей при столкновении повезло чуть больше – повредились только двери.

Пока неизвестно, пострадал ли кто-нибудь из участников аварий. «Комсомольская правда – Владивосток» обратилась в пресс-службу ГИБДД за комментарием.

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