Медиаюрист Антонец о бюджете Владивостока: «Я только за, чтобы повышали расходы на социалку»

Бюджет 2022 года вышел профицитным. Фото: Сергей БАЛАНОВ

Итоговый проект бюджета на 2023 и 2024 годы был принят накануне, 8 декабря. В разработке главного финансового документа городского округа участвовали руководители управлений администрации, заместители мэра, общественные слушатели; в стенах городского парламента проект «взял» большинство голосов. «КП» разобралась, почему принятый бюджет – социально ориентированный.

Корректировки муниципальной казны на 2022 год позволили узаконить трансферты из регионального бюджета. За счет денежных трансфертов доходы и расходы вырастут на 109,7 миллиона рублей: деньги пойдут на стадион «Авангард», многоуровневые парковки, на мероприятия в честь памяти о военнослужащих, погибших в СВО и многое другое. Год закроют с профицитом.

На 2023 год амбиции немалые. Более половины распределенного бюджета потратят на социальные нужды и развитие сферы образования. Спорт во Владивостоке дополнительно получит 374 миллиона рублей, речь о ремонте имеющихся школьных площадок и стадионов, возведении новых, о строительстве и содержании школ, например, в микрорайонах Патрокл и Снеговая Падь. Реализованы будут 19 муниципальных программ: развитие Владивостока, содержание дорог, архитектура и землеустройство. Подробнее об этом «КП» рассказывала в репортаже об очередном заседании муниципальной думы при принятии бюджета. Теперь редакция решила спросить общественных деятелей.

– Я только за, чтобы увеличивали расходы на образование и социальную сферу. Очень своевременно. В период, в который мы живем, важно направить силы на поддержку людей. Помощь должна быть не только материальной, но и духовной. <…> Так же, как было в «ковидные» времена. Расходы увеличены, как я понимаю, в связи с заданным вектором президента России. Логично, что на уровне муниципальном расходы сфер вырастут. Я, как взрослый человек, вижу определенное потерянное поколение. В духовном плане, в эмпатии… Ведь образование — это еще и культура, музыка, – рассказала медиаюрист и адвокат Галина Антонец.

На вопрос о влиянии общественных слушателей на разработку бюджета спикер ответила, что вовлеченность населения нужно повысить. Участие горожан может быть эффективным механизмом, однако многие жители Владивостока не знают о такой возможности.

– На бюджет повлиял новый состав думы Владивостока. За последние 20 лет мне действительно нравится этот состав, потому что он объективный. Это [парламентарии – прим.] не должны быть политики, а реальные люди, которые занимаются городом, жителями. Такие депутаты смогут повлиять на общественные процессы и распределение бюджета.

Напомним, в целом в 2023-м на финансирование перечисленных программ уйдет 21,75 миллиарда рублей, при этом непрограммные траты составят более 2,53 миллиарда – более 10% от общих расходов. Доходы бюджета в 2023 году составят 24,7 миллиарда рублей.

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