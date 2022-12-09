Парк отдыха и видовые площадки украсят Снеговую Падь во Владивостоке в 2023 году

Новое общественное пространство должно гармонировать с природой. Фото: Анастасия КОТЛЯРОВА/администрация Владивостока

Дирекция общественных пространств Владивостока и архитекторы бюро «МОРЕ» представили жителям города концепцию развития сопки Снеговой Пади. Благоустройство микрорайона – заслуга неравнодушных жителей: в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» горожане голосованием выбирали территории, которые стоит благоустроить. Сопка набрала 9824 голоса и заняла первое место.

Основная задача архитекторов – не только создать комфортное место для досуга и общения, но и бережно соединить его с природой микрорайона. За это местные жители особенно переживают.

– Многие выразили мнение, что на этой территории должны появиться зоны активного отдыха с многофункциональными площадками, при этом горожане попросили сохранить естественность и природность этого места, – отметила главный архитектор Дирекции общественных пространств Лилия Гиззятова.

Островок леса в шумном городе – залог хорошего настроения и душевного спокойствия. Не зря ведь говорят, что зеленый цвет успокаивает, а природа лечит. Но такой идиллической сопка Снеговой Пади была не всегда.

Зонирование территории. Фото: Администрация Владивостока

– Когда-то здесь была расположена железнодорожная станция Снеговая, после на территории сопки появились артиллерийские склады Тихоокеанского флота, где в 1992 году произошел пожар, в результате которого было эвакуировано более 100 тысяч человек. С 2010 года сопка начинает застраиваться жилыми комплексами. В результате освоения территории и строительства микрорайона территория сопки значительно утратила свой первоначальный вид. В прошлом году жители микрорайона выступили против застройки и призвали сохранить лесную территорию для обустройства парка, – рассказала автор проекта Виктория Саляхова, презентуя концепцию.

В парке будут видовые площадки, зоны тихого отдыха, детская площадка из природных материалов, спортивная зона, эстетичные арт-объекты, дорожки для прогулок, освещение и малые архитектурные формы.

Идея проекта. Фото: Администрация Владивостока

После презентации жители Владивостока предложили свои идеи развития территории – к ним обязательно прислушаются. Также внести в концепцию свои предложения можно онлайн, на сайте Дирекции общественных пространств Владивостока.

Напомним, что второе место в голосовании заняла территория на сопке Орлиное гнездо – она тоже обретет новый облик в 2023 году. Третье место заняло озеро на Сафронова – уникального места, где даже водятся черепахи.

Идея проекта. Фото: Администрация Владивостока

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