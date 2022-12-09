Организации Приморья попали в антирейтинг неплательщиков за коммунальные услуги

Компании ждут судебные разбирательства. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В очередной антирейтинг неплательщиков попали управляющие организации Владивостока и Артема. Их долг за отопление и горячую воду составил более 110 миллионов рублей. Подробнее – в материале «КП – Владивосток».

Управляющие компаний Владивостока должны энергетикам большую часть суммы – 100 миллионов, Артема же всего 10 миллионов рублей. Специалисты Приморских тепловых сетей призывают потребителей быть внимательнее, ведь они-то может и платят за коммунальные услуги, а вот компании энергетикам эти деньги не перечисляют. Бесплатно они услуги предоставлять не могут из-за затрат на производство тепловой энергии и необходимости ремонтировать сети.

Что же ждет неплательщиков, которые попытались уклониться от оплаты долгов? Ответ прост: судебные разбирательства. Если они откажутся исполнить решение суда и погасить задолженность, то исполнительные листы дойдут до приставов. А это грозит компаниям арестом счетов.

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