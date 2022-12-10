Утро во Владивостоке. Фото: Анна СОБОЛЬ

В субботу, 10 декабря, Приморье окажется во власти гребня антициклона. Синоптики обещают краю день без осадков, ветер юго-западный умеренный, а температура воздуха до 2 градусов со знаком плюс. Об этом сообщает портал «Примпогода».

В дальневосточной столице малооблачно и без осадков, ветер возьмет направление с северо-запада, а температура воздуха 0...-3°С.

В соседнем Уссурийске также небольшая облачность и без дождей и снега. Слабый ветер, температура от 0 до 2 градусов мороза.

В Находке немного, но теплее – всего ноль градусов. Ветер слабый до умеренного и без осадков.

Согласно многолетним наблюдениям метеорологов, погода во Владивостоке 10 декабря обычно была холодной. По данным «Примпогоды», температурный минимум фиксировался в 1935 году и составил −26,2 °С. Максимальная температура воздуха +5,0 °С отмечалась в 1968 году.

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