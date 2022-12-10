Вылетел на «встречку»: страшная авария произошла в Приморье

Кульбит джипа в Надеждинском районе. Фото: dps_vl

Авария с участием двух автомобилей произошла на трассе в Приморье. По предварительным данным, есть пострадавшие. Об этом сообщает служба аварийных комиссаров «Автогарант». Подробности в материале «Комсомольской правды-Владивосток».

ДТП случилось в поселке Девятый вал, что в Надеждинском районе Приморского края. Водитель Toyota Corolla по неизвестным пока причинам буквально вылетел на полосу, предназначенную для встречного движения, где в этот момент уже двигался Toyota Surf.

Удар был такой силы, что джип перевернулся и приземлился на крышу, а седан еще какое-то время прокатился по инерции, пока не врезался в опору моста.

Второй участник аварии на универсале. Фото: dps_vl

Сообщается, что больше всех пострадал пассажир внедорожника. О характере травм не упомянуто.

У виновника ДТП отсутствует страховой полис ОСАГО. Не исключено, что теперь возмещать причиненный ущерб придется через суд.

Разбираться в обстоятельствах аварии теперь предстоит сотрудникам ДПС.

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