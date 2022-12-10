Из-под полы. За что в Артеме наказали предпринимателя

О таких нарушениях можно сообщать в полицию. Фото: Виктор Гусейнов

В Артеме полицейские привлекли к ответственности предпринимателя, нарушившего антиалкогольное законодательство. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Приморскому краю. Подробности в материале «Комсомольской правды-Владивосток».

Судя по всему, в полицию с жалобой обратились неравнодушные и бдительные граждане, которые и рассказали о незаконной продаже горячительных напитков. Участковые проверили информацию, и она оказалась правдива. В торговом павильоне на Авиационной действительно реализовывали алкогольную продукцию без необходимых на то документов.

Полицейские составили на предпринимателя административный протокол – нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. Суд решил наказать мужчину и оштрафовал его на 21 тысячу рублей.

В ведомстве напомнили, что о таких нарушениях как продажа спиртного несовершеннолетним или реализация ночью, после установленных законом 22 часов вечера, можно сообщать по телефонам полиции или на прямую в дежурную часть.

– По каждому сообщению сотрудники полиции проведут проверку, нарушителей антиалкогольного законодательства привлекут к ответственности, установленной российским законодательством, – прокомментировали в УМВД России по Приморскому краю.

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