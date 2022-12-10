Туда лучше не суйтесь: груженый самосвал перевернулся на важной трассе в Приморье

Последствия аварии возле Петровки в Приморье. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

Очередное ДТП с участием самосвала произошло в Приморском крае в субботу, 10 декабря. Об этом корреспонденту «КП-Владивосток» сообщили очевидцы. Содержимое кузова выпало на дорогу, собирается пробка со стороны Владивостока. Подробности в материале.

Авария случилась в районе подъезда к Большому Камню, возле Петровки. Груженный булыжниками самосвал рухнул набок прямо на проезжей части. По предварительным данным никто не пострадал.

Все, что находилось в кузове габаритного авто, вывалилось на трассу. Теперь проезд временно заблокирован. А если учесть, что на этом участке всего лишь две полосы движения, то трафик здесь в выходной день сейчас явно осложнится. Известно, что к этому часу на месте ЧП уже собирается внушительных размеров пробка со стороны Владивостока.

Сотрудников ГИБДД на месте пока нет, зато появилась толпа зевак. Разбираться в случившемся теперь предстоит компетентным органам.

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