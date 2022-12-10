На объездной трассе Седанка – Патрокл во Владивостоке могут появиться специальные датчики

Будущие приборы. Фото: МБУ «Содержание городских территорий»

Во Владивостоке обсудили особые метеорологические условия, в числе которых изменения климата. Из-за этого на дорогах в городе очень часто возникают проблемы. Одна из самых распространенных – знаменитый «день жестянщика», который для приморской столицы уже стал традиционным. На встрече специалистов в ДФУ рассмотрели целесообразность оснащения одной из самых опасных трасс метеостанциями. Подробности в материале «Комсомольской правды-Владивосток».

Предполагается, что такие приборы могут многое: определять температуру, ветер, влажность, атмосферное давление и даже видимость. Дополнительные к ним датчики даже смогут передавать данные о температуре дорожного полотна, толщине снежного покрова или льда, а также сообщать о концентрации химических реагентов на том или ином участке трассы.

– Эти данные позволят своевременно и более точно прогнозировать предстоящие осадки и следить за состоянием дорожного полотна на конкретных участках, – подчеркнули в муниципальном бюджетном учреждении «Содержание городских территорий».

Зная все эти показатели, сотрудники ведомства смогут более оперативно применять превентивные меры по борьбе с непогодой, а также более рационально использовать противогололедные материалы.

В свою очередь сотрудники департамента наук о Земле института Мирового океана ДВФУ озвучили, что готовы помочь дорожной службе обосновать необходимость применения датчиков на дорогах Владивостока с научной точки зрения и даже помочь определить нужное их количество и места установки.

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