Полиция озвучила подробности жуткой аварии на железнодорожном переезде в Приморье

Раскуроченный автомобиль. Фото: УМВД России по Приморскому краю

Кадры с места страшной аварии в Приморье облетели социальные сети накануне. На железнодорожном переезде столкнулись самосвал и тепловоз. В полиции рассказали подробности ДТП – читайте в материале «Комсомольской правды-Владивосток».

ЧП произошло ближе к ночи, в 22:39. Как ранее писала «Комсомолка», на 178 километре автодороги регионального значения Раздольное – Хасан шофер авто марки FAW выехал на железную дорогу, где столкнулся с тепловозом ТЭМ-2 УМ762. Удар был такой силы, что грузовик буквально превратился в груду железа. На место происшествия незамедлительно приехали сотрудники ГИБДД и бригада скорой медицинской помощи.

Инспекторы установили, что за рулем самосвала находился 41-летний мужчина. Он двинулся на запрещающий сигнал светофора, что и стало причиной аварии. В ДТП травмировался только водитель FAW, ему назначено амбулаторное лечение, от госпитализации приморец отказался. Стаж вождения мужчины составляет 19 лет.

Но самым главным в истории этой аварии является тот факт, что управляющий самосвалом был пьян в момент столкновения. Это установила медицинское освидетельствование. По факту произошедшего специалисты составили административные материалы, а машину передали собственницу на ответственное хранение.

– В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства происшествия, назначен ряд исследований. По результатам проверки будет принято законное и обоснованное решение, – прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.

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