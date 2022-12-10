Незваный гость забрел на территорию детского сада в Дальнегорске

Сотрудники МЧС связали животину и отвезли в лес. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На территорию детского сада в Дальнегорске забрел чудный гость. Об олененке сразу же сообщили спасателям. Сотрудники МЧС вывезли животное в лес, где отпустили. Подробности в материале «Комсомольской правды-Владивосток».

Судя по всему, животина забрела в город случайно и запаниковала – от городского шума. От назойливого внимания местных жителей олененок спрятался на территории одного из детских садов в Дальнегорске. Рогатый растерянно метался из стороны в сторону и даже несколько раз врезался в забор. Естественно, гостя здесь не ждали, но и прогонять не спешили, а потому сразу же вызвали спасателей.

Прибывшие на место сотрудники МЧС поймали рогатого и вывезли в лес, где отпустили.

Кстати, накануне другого оленя спасли от верной смерти на Богатинском водохранилище во Владивостоке. Ранним утром, когда рассвет только-только наступал, сотрудник службы безопасности обходил территорию и заметил подозрительный силуэт прямо посреди озера. Взяв бинокль, мужчина рассмотрел фигуру. Ею оказался олень, у которого появился шанс на спасение.

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