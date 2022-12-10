От имени главы: о новой преступной схеме предупредили приморцев

Номера, с которых звонят телефонные «бандиты», привязаны к другим регионам. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Очередной способ «развести» людей на деньги придумали находчивые мошенники. В этот раз придуманная история напрямую касается дальневосточной столицы. Звонящие представляются чиновниками из администрации Владивостока и просят деньги. Подробности в материале «Комсомольской правды-Владивосток».

Информация об этом появилась в субботу, 10 декабря. Судя по всему, такие звонки стали регулярными в последнее время. Именно поэтому местных жителей предупредили о том, что в таких случаях нужно обращаться в полицию.

– В городе участились случаи, когда от имени главы Владивостока и его заместителей звонят в различные учреждения (управляющие компании, аптеки), просят о выделении денежных средств и приглашают на встречу в администрацию. Это мошенники, – уточнили в ведомстве.

Отметим, что номера, с которых звонят телефонные «бандиты», привязаны к Краснодарскому краю или вообще относятся к зарубежным странам. Приморцев просят быть бдительными.

Как ранее писала «Комсомолка», одна из жительниц Владивостока обратилась в редакцию и рассказала, что ее номер телефона стал объектом пристального внимания мошенников. Номера, с которых звонили, судя по набору цифр, даже не принадлежат Приморскому краю. Корреспондент «КП – Владивосток» обратился в call-центр мобильного оператора девушки, где ему сообщили, что происходящее очень похоже на один из видов мошенничества через интернет. Еще один приморец, обратившийся в редакцию с подобным рассказом, сообщил, что это может быть связано с Украиной.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Новогодняя радость в посылке. Делимся секретом, как удивить близких

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp)

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.