На улице Добровольского во Владивостоке привели в порядок старый сквер

Новая площадка радует местных жителей. Фото: Алексей Воронин.

Новое общественное пространство теперь есть на улице Добровольского во Владивостоке. Об этом сообщает пресс-служба мэрии. Подробности в материале «Комсомольской правды-Владивосток».

Благоустроенная площадка с видом на море появилась в районе бухты Тихая благодаря инициативным местным жителям и программе «1000 дворов Дальнего Востока», которая реализуется в городе впервые.

Детский игровой комплекс с видом на море. Фото: Алексей Воронин.

Некогда заброшенная территория сейчас превратилась в ухоженную зону отдыха со скамейками, детскими игровыми комплексами и тренажерами, асфальтированными пешеходными дорожками вдоль домов и на подходе к скверу. Теперь здесь всегда будет светло из-за установленной системы освещений, а также все, что происходит на площадке, записывают камеры видеонаблюдения. Главная особенность площадки в том, что здесь аккумулированы две программы – ТОС и 1000 дворов ДВ.

Проект разрабатывался с учетом пожеланий местных жителей, и теперь люди довольны. Раньше это место звалось в узких кругах «Припять». Уже по одному названию можно понять, как до реконструкции выглядела территория.

– Теперь таких настроений нет. Судя по тому, сколько людей здесь сегодня, думаю, у нас получилось создать неплохое место, – отметил руководитель Дирекции общественных пространств Владивостока Артур Шибаров.

В субботний день в сквере довольно людно. Фото: Алексей Воронин.

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