Знаменитая закуска вновь возвращается в Приморье

Несколько недель это лакомство в магазинах было не найти.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
В магазины Владивостока вновь вернулся любимый приморцами продукт – поп-корн Jolly Tim. Сырная и хрустящая закуска совсем недавно исчезла с прилавков, что вызвало разочарование у местных жителей. И вот теперь лакомство возвращается в массы. Подробности в материале «Комсомольской правды-Владивосток».
Как ранее сообщала «КП», в нескольких магазинах приморской столицы корреспонденту сообщили печальную новость – Jolly Time сняли с продажи. Тогда мы предположили, что проблемы были связаны с логистикой.
Однако накануне корреспонденту удалось встретить на полках магазина тот самый знаменитый поп-корн в оранжевой упаковке.
– Свежий завод, мы сами не ожидали, что он когда-то вообще вернется да еще и большими партиями, – рассказали сотрудники одной из торговых точек во Владивостоке.
Цена на закуску не изменилась. Купить пачку все также можно за 100 рублей.
Знаменитый поп-корн.
Фото: Кирилл САМОЙЛОВ
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