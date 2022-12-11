Тепло покинет Приморье после 11 декабря

Вид на Владивосток с сопки Алексеевская (Почтовая). Фото: Дарья НАУМЕЦ

В воскресенье, 11 декабря, на погоду в Приморском крае влияет гребень антициклона. В целом день, обещают синоптики, хорошим: осадков не будет, ветер северо-западный умеренный, а температура воздуха -10...+1°C, информирует портал «Примпогода».

Во Владивостоке в течение дня ожидается от 3 до 5 градусов мороза. Однако северо-западный ветер, который разгонится до сильного, принесет дополнительное ощущение холода.

В близлежащем Уссурийске температура такая же, как и в краевом центре: -3...-5°C. По ощущениям здесь будет примерно так же, несмотря на то, что ветер умеренный.

В приморской Находке малооблачно, ветер умеренный. Температура воздуха, передают метеорологи, -1...-3°C.

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

За более чем столетние наблюдение, синоптики отмечают, что погода 11 декабря во Владивостоке была холодной. Минимальная температура воздуха -21,1°С регистрировалась в 1985 году. Максимальная температура воздуха +6,6°С отмечалась в 1955 году. Обычно в этот день идет снег, но несколько раз фиксировали и дождь, это было в 1939, 2010, 2015 годах. А в 2010-м в городе господствовала гроза.

БУДУЩАЯ НЕДЕЛЯ

Стоит отметить, что с наступлением новой недели, теплая погода уйдет из Приморья. Как отметил глава «Примпогоды» Борис Кубай, зима снова вступит в свои права. Ночь на понедельник под воздействием антициклона малооблачная и морозная: -18...-25°С, в горных районах -26...-33°С, на побережье -8...-16°С. В понедельник ожидается снег.

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