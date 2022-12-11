Во Владивостоке столкнулись два люксовых кроссовера, в ДТП пострадал ребенок

С участниками аварии работали полиция и аварийный комиссар. Фото: принтскрин видео.

Вечер субботы, 10 декабря, задался не у всех. Особенно не повезло участникам серьезной аварии на Партизанском проспекте, 36, во Владивостоке. Уже стемнело, когда по дороге уехал Chery, и водитель авто не пропустил BMW при повороте налево.

То, что красивые, но нехило побитые машины, частично затруднили движение, это мелочь. В салоне «китайца» был ребенок, который пострадал при столкновении. Источник новости че уточнил, понадобилась ли юному пассажиру помощь. «КП» уточнила данную информацию у пресс-службы городской ГИБДД.

В Telegram-канале @NBS24 заявили, что ребенка забрала скорая, а обе машины получили серьезные повреждения.

Пока с ДТП разбирались полицейские и аварийный комиссар, местные жители удивлялись: Chery и BMW – необычные машины для города, где ездят почти одни «японки».

Кстати говоря, сейчас дороги довольно комфортные для езды, но уже в понедельник, 12 декабря, в дальневосточной столице начнется снег, ожидается похолодание, гололед. День жестянщика близко?

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