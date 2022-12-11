Трое приморцев скончались в перевернувшемся и загоревшемся УАЗе

ДТП случилось на трассе Раздольное – Хасан. Фото: принтскрин видео.

Трое мужчин погибли в горящем внедорожнике прошедшей ночью, 10 декабря. Смертельное ДТП случилось недалеко от села Занадворовка Хасанского района. Сейчас приморские госавтоинспекторы выясняют все детали произошедшего.

Поздно вечером трое мужчин 19, 43 и 48 лет ехали в УАЗе в сторону села Гусевка. На 43 километре трассы Раздольное – Хасан водитель не справился с управлением и неожиданно слетел в кювет, где перевернулся. Однако стоит отметить, что, по данным полиции, на дороге был снежный накат. После машина вспыхнула.

К месту аварии оперативно приехали сотрудники ГИБДД, МЧС и скорой помощи, однако спасать уже было некого. Приморцы скончались.

Сейчас специалисты правоохранительных органов выясняют все обстоятельства смертельного происшествия.

Добавим, что в понедельник, 12 декабря, в регионе пройдет снег, на дорогах ожидается гололедица.

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