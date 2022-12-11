Во Владивостоке ищут очевидцев инцидента на набережной Арсеньева

Инцидент произошел в субботу, 10 декабря, в 21 час. Фото: кадр с камеры видеонаблюдения

Наглого водителя ищут во Владивостоке – неизвестный на Suzuki Jimny заехал на пешеходную дорожку на набережной имени Арсеньева (Вторая речка). Владелец авто припарковался «задом» к морю, то есть пара (судя по скриншоту с камеры) приехала не ночным видом и огнями города любоваться. Инцидент произошел в субботу, 10 декабря, в 21 час.

Опубликовала кадр с просьбой о помощи в поисках людей Дирекция общественных пространств города. Прислать данные можно на почту:

– Всех, кто обладает какой-либо информацией (номер авто, хозяин авто), просим сообщить на электронный адрес parki-vl@mail.ru, – пишут представители учреждения. – Также призываем соблюдать порядок в парках и скверах города.

Жителей дальневосточной столицы возмутил поступок земляков, они уверены – кара их настигнет:

– «Джимник» довольно-таки приметный, думаю, быстро найдут.

Кроме того, приморцы заметили, что такое происходит далеко не в первый раз:

– Там регулярно люди выезжают на берег на машинах. Кто-то зачем-то убрал бетонный блок возле виадука, теперь на берег легко выезжают даже «приусы».

КСТАТИ

Во время обсуждения этой темы в комментариях в разных группах возник закономерный вопрос: почему в публичных местах камеры, призванные оберегать безопасность общественности, а также следить за порядком (наш случай!), «не вытягивают» картинку?

– Дирекция общественных пространств, скажите стоимость камер видеонаблюдения, по смете. Судя по картинке, их закупили на алиэкспрессе, пучок по 1500 рублей, что даже номер автомобиля не можете различить.

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