Глава Приморья поздравил местных жителей с Днем Конституции Российской Федерации

Глава края Олег Кожемяко. Фото: Правительство Приморского края

Губернатор Приморского края поздравил местных жителей с государственным праздником – Днем Конституции РФ. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

В основе этого праздника – уважение к основному закону нашей страны, который определяет свободы граждан, независимость России, ее уверенное развитие. На протяжении многих веков наши предки сохраняли ценности, которые сегодня объединяют жителей нашей большой и необъятной страны. Речь идет о патриотизме и единстве, защите исторической правды, о сохранении традиции крепкой семьи, воспитании в детях уважения к труду и старшим.

– Жители Приморского края всегда принимали активное участие в судьбе Родины. Убежден, что и сейчас мы сделаем все возможное для процветания нашей великой страны. Только вместе, неукоснительно соблюдая конституционные нормы, своим ежедневным трудом мы сможем добиться устойчивого движения вперед, дальнейшего развития Приморского края и всей России. Дорогие земляки, от всей души желаю вам крепкого здоровья, оптимизма, благополучия и новых успехов в работе на благо нашего Отечества! – поздравил Олег Кожемяко.

День Конституции чаще всего выпадает на будний день, но отмечают его всегда достаточно обширно. Ранее «Комсомольская правда – Владивосток» публиковала программу мероприятий на этот день в Приморье.

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