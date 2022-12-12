Филиал ПАО «Россети» модернизировал силовое оборудование основных центров питания Хабаровского края

Фото: пресс-служба «Россети ФСК ЕЭС» МЭС Востока

Филиал ПАО «Россети» – МЭС Востока оснастил автотрансформаторы узловых подстанций 500 кВ «Комсомольская» и «Хехцир-2» устройствами контроля изоляции высоковольтных вводов (КИВ) 220/110 кВ. В результате повышена надежность работы агрегатов и электроснабжение потребителей центральных и южных районов Хабаровского края с населением более 1 миллиона человек, а также транзит электроэнергии вдоль БАМа и в Приморский край.

Высоковольтные вводы являются одними из основных элементов силового трансформатора. Для обнаружения дефектов в основных элементах трансформатора используются устройства контроля. Они обеспечивают диагностику работы высоковольтных вводов и позволяют обнаружить частичный пробой оборудования и предотвратить дальнейшее повреждение, сопровождающееся разрушением ввода и возгоранием автотрансформатора.

Применяемые устройства КИВ произведены в России. Они обладают встроенными функциями самодиагностики, отличаются высоким быстродействием и повышенной точностью определения показателей измеряемых величин.

Основной центр питания юга Хабаровского края – подстанция 500 кВ «Хехцир-2» трансформаторной мощностью 501 МВА участвует в транзите электроэнергии гидроэлектростанций Амурской области потребителям Приморья и распределении электроэнергии жителям южных районов края. Подстанция 500 кВ «Комсомольская» трансформаторной мощностью 689 МВА задействована в транзите электроэнергии, вырабатываемой Бурейским каскадом ГЭС в центральные и восточные районы Хабаровского края, обеспечивая электроснабжение портовых зон Татарского пролива, объектов вдоль Байкало-Амурской магистрали.

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