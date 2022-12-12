Курортные места в Приморье станут еще привлекательнее для туристов. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Приморье обсудили распределение бюджета на ближайшие несколько лет. Внести свое предложение могли и местные жители. Почти 70 тысяч людей, неравнодушных к жизни края, проявили инициативу и внесли свои предложения не только онлайн, но и офлайн. Самым популярным туристическим местом стал Хасанский район. На его благоустройство в ближайшие три года потратят более одного миллиарда рублей, сообщили в правительстве Приморского края.

Первый вице-губернатор – председатель правительства края Вера Щербина рассказала, что приморцы активно вносили свои предложения. Многие из них касались ремонта дорог, однако средства на трассы регионального и муниципального значения предусмотрены.

Другая просьба поступила от жителей поселка Красный Яр, где дети и подростки давно мечтали о современной скейт-площадке. Первый вице-губернатор отметила, что желание представителей молодежи сбудется уже в следующем году.

Больше всего предложений во время распределения бюджета было по Хасанскому округу. Удивительные пляжи и дикая природа привлекают приморцев и вызывают восторг у туристов. Улучшить ситуацию с подъездами к самым необыкновенным местам края поможет специальная программа и немаленький бюджет – один миллиард рублей. Благоустройство округа начнется в 2023 году, а потратят на него за 12 месяцев около 380 миллионов.

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