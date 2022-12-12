Импортные рыбные консервы не пустили в Приморье

Партию рыбных консервов из КНР весом в 95,3 тонны не пустили ввиду нарушений единых ветеринарно-санитарных требований. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Приморье не допустили к ввозу более 95 тонн импортных рыбных консервов. Об этом сообщает Приморское межрегиональное управление Россельхознадзора. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Партию рыбных консервов из КНР весом в 95,3 тонны не пустили ввиду нарушений единых ветеринарно-санитарных требований. В морском коносаменте отсутствовали номера импортных ветеринарных сертификатов. В тех, которые все же оказались приложены к продукции, не корректно был указан вид сырья, из которого изготовлены консервы.

Все вышеперечисленное – нарушение Единых ветеринарных требований, предъявляемых к товарам, подлежащим ветеринарному контролю, утвержденных решением Комиссии Таможенного союза от 18 июня 2010 года № 317 «О применении ветеринарно-санитарных мер в Евразийском экономическом союзе».

Приморское межрегиональное управление Россельхознадзора решило запретить дальнейшее движение поднадзорной продукции. Только после того, как нарушения будут устранены, груз может дальше перевозиться и реализовываться.

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