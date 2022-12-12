Кино и музыка в подарок: «Ростелеком» дарит подписку на год при покупке VK Капсула Мини

Умная колонка VK Капсула Мини с голосовым помощником Маруся. Фото: предоставлено ПАО «Ростелеком»

До 31 января 2023 года при покупке умной колонки VK Капсула Мини с голосовым помощником Маруся действующие абоненты «Ростелекома» получат в подарок подписку «VK Музыка + Wink» на 360 дней. Акция доступна клиентам компании при приобретении гаджета в рассрочку на 12 месяцев.

VK Капсула Мини – это компактная версия умной колонки VK Капсула. Она весит всего 305 граммов вместе с блоком питания и имеет небольшие габариты: 4,5 см в высоту и 10 см в ширину. На VK Капсуле Мини, в отличие от обычной, есть цифровой светодиодный дисплей, который показывает время, прогноз погоды, таймер, эмоции голосового помощника и другие данные. При этом мощность звука у нее одна из самых больших среди компактных колонок с голосовым управлением и составляет 5 Вт.

Функционал голосового ассистента Маруся обширен: он может поставить таймер и будильник, позвонить другу, вызвать такси, перевести слова на разные языки, включить любимую радиостанцию или ТВ-передачу и многое другое. Достаточно лишь озвучить нужную команду. Шесть встроенных высокочувствительных микрофонов позволяют распознавать голос на расстоянии до семи метров. Динамики колонки обеспечивают чистый звук без искажений на любой громкости. Маруся станет помощником и для родителей: ответит на детские вопросы, поможет выучить таблицу умножения, включит AR-сказку с фоновыми шумами, звуками и музыкой.

– Умная колонка в любой комплектации – прекрасный подарок к приближающимся праздникам. Мини-версия хороша тем, что ее можно брать с собой в дорогу, подключив, например, к зарядному устройству, – она более портативна. Wi-Fi для нее можно раздать с телефона. Управлять VK Капсула Мини настолько удобно и просто, что настроить ее под себя могут члены семьи всех возрастов, – отметила директор по работе с массовым сегментом Приморского филиала ПАО «Ростелеком» Евгения Попова.

Приобретая до 31 января VK Капсулу Мини в рассрочку на год действующие клиенты «Ростелекома» получают в подарок подписку «VK Музыка + Wink» на 360 дней. Она дает неограниченный доступ к миллионам треков и большой библиотеке фильмов и сериалов.

– VK Капсула Мини появилась у нас после похода в гости к друзьям: дочка весь вечер не отходила от их гаджета, гладила ее, наслаждалась ее мурлыканием. Но, конечно, покупка основывалась не только на эмоциях, умная колонка оказалась полезной и с практической стороны. Каждое будничное утро мы задаем Марусе одни и те же интересующие нас вопросы: о прогнозе погоды на день, о ситуации с пробками на дорогах города, и даже о том, что сулят сегодня звезды по гороскопу. Так мы не тратим время на поиск всей информации в интернете и можем спокойно заниматься сборами на работу и в школу», – рассказала клиент компании Мария.

Умную колонку VK Капсула Мини можно заказать на сайте https://primorye.rt.ru/capsula или через единый номер 8 800 100 08 00. Колонку доставят на дом в удобное для клиента время.

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