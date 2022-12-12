Конкурс «Молодежная столица России» в 2022 году проводился впервые. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Владивосток взял «серебро» в борьбе с крупнейшими городами страны за звание молодежной столицы России. Определяли лидеров с помощью народного голосования. Объявят победителя конкурса 23 декабря на торжественной церемонии «Время молодых».

Конкурс «Молодежная столица России» проходил в несколько этапов, завершился второй – 10 декабря. Победителем по результатам народного голосования стал Нижний Новгород, набрав 123 807 голосов. Второе место заняла приморская столица, а поддержали город моря и сопок 93 433 человека. Закрывает тройку лидеров Тула, набравшая 55 561 голос.

Претендовали на почетное звание и другие города. Ими были Калининград, Новый Уренгой, Мурманск и Красноярск. Несмотря на то, что проводился конкурс «Молодежная столицы России» впервые, он набрал большую популярность. Эксперты определят победителя, который не только будет носить новый титул весь 2023 год, но и проводить масштабные мероприятия. Кроме того, молодежные объединения города, ставшего обладателем первого места, смогут получить специальные гранты.

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