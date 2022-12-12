Порыв на теплосетях оставил несколько десятков домов во Владивостоке без отопления

Порыв произошел в девятом часу в районе улицы Русской, 46. Фото: Олег УКЛАДОВ

Дома по нескольким адресам в районе Второй Речки Владивостока остались без снабжения теплом утром 12 декабря. Во ВПЭС рассказали, что причиной аварии послужил порыв на сетях теплоснабжения. Специалисты уже занимаются ликвидацией неполадок.

Как уточнили на предприятии, порыв произошел в девятом часу в районе улицы Русской, 46. В результате повреждения 29 адресов остались без отопления: Енисейская, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 17, 21, 22; Кирова, 5, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 16а, 19/1, 20а, 21/1, 24а, 26, 28, 38; Русская, 15, 17а.

– Сотрудники компании уже приступили к работам, несмотря на то, что участок, на котором произошел порыв, не находится в хозяйственном ведении ВПЭС. Время отключения составляет примерно шесть часов (с момента аварии – в 10:00. – Прим. ред.). Тепло поступит в дома жителей города в районе 16:00.

Там же уточнили, что обычно находящиеся не на балансе городского муниципалитета коммуникации ремонтируют подрядные организации. Однако в связи с холодным временем года подключились сотрудники «владивостокских электросетей».

Стоит отметить, что с началом отопительного сезона на теплосетях Владивостока все чаще стали происходить аварии. Из-за изношенности инфраструктуры от порывов страдают целые районы и жилые дома.

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