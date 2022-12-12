Около пяти тысяч ребят из ДНР получат сладкие подарки к Новому году из Приморского края

Содержимое сладких презентов. Фото: Анна СОБОЛЬ

Новогодние подарки от одной из самых известных фабрик «Приморский кондитер» получат не только маленькие приморцы, но и ребята из Донецкой народной Республики. 4952 ребенка порадуются сладостям.

Наборы конфет отправят в город Торез, населенный пункт является побратимом дальневосточного региона. Подарки получат дети в возрасте до 14 лет. Что в коробочках? Плитка шоколада с морской капустой, вафельные, помадные, пралиновые и желейные на агар-агаре конфеты, а также карамельки.

Напомним, ранее «Комсомолка» писала о том, что сладкие подарки от губернатора к Новому году получат 187 тысяч юных жителей Приморского края. Также в пресс-службе администрации Владивостока корреспонденту «Комсомольской правды» рассказали, что к Новому году готовят несколько мероприятий в рамках «Елки главы». С 20 по 25 декабря в кинотеатрах «Нептун», «Уссури», «Океан», «Москва» ребят будут ждать аниматоры с подарками и показы новогоднего мультфильма.

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