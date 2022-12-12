Закупать новые декорации в 2022 году не будут. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В самых разных уголках Приморья отметят главный праздник года. Количество проводимых культурных мероприятий в крае порадует детей и поразит своим размахом взрослых – более 250. Пройдут они в предновогодние и новогодние дни, но подготовку к ним уже обсудили на совещании с главами муниципалитетов и профильных ведомств, сообщили 12 декабря в пресс-службе правительства Приморского края.

Следует отметить, что в этом году не будут закупать новые декорации для украшения улиц населенных пунктов Приморья. Оформят новогодние и рождественские площадки конструкциями прошлых лет.

– Места проведения праздничных мероприятий оформят в стиле российского триколора, гжели, используют сюжеты русских сказок, мультфильмов и кинокартин, отказавшись от западных героев. Муниципалитеты сделают украшения, используя местную символику. Например, Анучинский округ оформит елку шарами с тематикой пчеловодства, – рассказала зампредседателя правительства – министр культуры региона Елена Бронникова.

Традиционно пройдет Губернаторская елка и Елка желаний. Особое внимание уделят приглашению на праздник детей военнослужащих и мобилизованных, участвующих в СВО.

Председатель правительства Приморья Веры Щербина сказала, что несмотря на события в стране и мире, организовывать мероприятия необходимо достойно и на высоком уровне.

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